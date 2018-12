Calabria Verde trasformata in uno ‘stipendificio’, Oliverio prosciolto

Dopo le baruffe in aula e gli innumerevoli rinvii si è tenuta l’udienza preliminare del troncone dell’inchiesta su Calabria Verde volta a far luce sulla gestione dell’azienda regionale che si occupa di forestazione e difesa del suolo

CATANZARO – Il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, è stato oggi prosciolto, dal Gup di Catanzaro, dal reato di abuso di ufficio, contestato in relazione ai fatti di Calabria Verde. “Le accuse della Procura non superano il vaglio dell’udienza preliminare”, afferma il legale di Oliverio, Vincenzo Belvedere. “Ma è un fatto importante, perché è un reato analogo a quello che viene contestato nell’altra inchiesta – ha detto Belvedere – sulla quale non vogliamo ancora fare dichiarazioni, ma attendiamo le motivazioni”. Oggi infatti il Tribunale del Riesame ha confermato per Oliverio l’obbligo di dimora in relazione all’inchiesta “Lande desolate” della DDA di Catanzaro, che lo vede coinvolto nelle vicende legate ad una serie di appalti finiti all’impresa Barbieri ritenuta vicina al clan Muto di Cetraro.

Il presidente della Regione Calabria doveva rispondere del reato di abuso d’ufficio in relazione ad un filone dell’indagine su “Calabria Verde”, che riguardava la nomina del sindaco di Acquaro, Giuseppe Barilaro, in un distretto dell’azienda che sarebbe avvenuta solo per un tornaconto in termini di voti e non per competenze professionali. Nomina che, secondo l’accusa, sarebbe solo funzionale a finalità elettorali. Per questo reato il Gup di Catanzaro ha prosciolto Oliverio, ma anche l’ex assessore regionale all’Agricoltura, Michele Trematerra, e un’ex dirigente, Franca Arlia. Rinviati a giudizio l’ex direttore generale di Calabria Verde, Paolo Furgiuele, e il sindaco di Acquaro, Giuseppe Barilaro. Nel corso dell’udienza preliminare il capostruttura di Oliverio, Franco Iacucci attuale presidente della Provincia di Cosenza, ha chiesto e ottenuto di essere giudicato con il rito abbreviato ed è stato assolto per non aver commesso il fatto. L’udienza si è tenuta dopo una serie di rinvii e un acceso diverbio che ha portato il presidente Iacucci ad essere allontanato dal Palazzo di Giustizia.

