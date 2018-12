Incendio in casa, crolla il tetto: famiglia di sette persone evacuata

Due bambini e i loro familiari illesi, ustioni per il proprietario dell’abitazione che ha provato a spegnere le fiamme

FEROLETO ANTICO (CZ) – Momenti di apprensione a Feroleto Antico per un incendio scoppiato in un’abitazione occupata da una famiglia composta da sette persone, tra cui due bambini. Ad essere interessata dalle fiamme, partite dal caminetto di casa, è stata una struttura di via Diaza a due piani. Il rogo ha distrutto il piano superiore dell’abitazione, provocando il crollo parziale del tetto. L’intero nucleo familiare, che al momento dell’incendio si trovava all’interno dell’appartamento, è comunque riuscito ad uscire e mettersi in salvo. Solo il proprietario dell’immobile, nel tentativo di estinguere le fiamme e di recuperare il possibile, ha riportato alcune ustioni alle mani e dopo le prime cure da parte di personale del 118 è stato accompagnato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, supportati da uomini e mezzi provenienti da Catanzaro. In via precauzionale, e in attesa delle verifiche tecniche, lo stabile è stato dichiarato inagibile. Il nucleo familiare è attualmente ospitato da parenti. Al termine delle operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno recuperato vestiario e beni di prima necessità richiesti dai malcapitati. A coordinare le operazioni il Caposquadra Candido del distaccamento di Lamezia Terme ed il funzionario del Comando di Catanzaro Carè.