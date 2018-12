Omicidio Natale, il fratello di Bruzzese si pentì nel 2003

Si costituì dopo 7 anni latitanza per aver sparato a boss Teodoro Crea, anche lui latitante. Ieri a Pesaro è stato assassinato il fratello Marcello

REGGIO CALABRIA – Ha iniziato a collaborare con la giustizia nel 2003 Biagio Girolamo Bruzzese, di Rizziconi, il cui fratello, Marcello, √® stato assassinato ieri a Pesaro dove viveva da tre anni dopo essere entrato nel programma di protezione. Nel corso degli anni l’uomo ha collaborato a diverse inchieste e deposto in numerosi processi contro le cosche operanti nella piana di Gioia Tauro, in particolare contro la cosca Crea di Rizziconi. I Bruzzese, secondo quanto emerso dalle indagini svolte negli anni dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, erano storicamente alleati con la potente cosca dei Crea.

Un’alleanza interrotta bruscamente nel 2003, quando, il 23 ottobre, Girolamo, all’epoca latitante, spar√≤ tre colpi di pistola, uno dei quali lo raggiunse alla testa, contro il boss Teodoro Crea, anche lui latitante. Credendolo morto Bruzzese si costitu√¨ ai carabinieri – dopo sette anni di latitanza per una condanna per omicidio – ed inizi√≤ la sua collaborazione con la giustizia. Crea – attualmente detenuto in regime di 41 bis – invece sopravvisse. Nel periodo della comune latitanza, Bruzzese e Crea si erano incontrati spesso ma alla fine sarebbero sorti dei contrasti che portarono Girolamo a sparare contro l’altro.

L’anno successivo, nel febbraio del 2014, fu assassinato il suocero di Girolamo Bruzzese, Giuseppe Femia. Un delitto che gli investigatori collegarono con il tentato omicidio di Crea. In precedenza, nella notte tra il 17 ed il 18 luglio del 1995, in un agguato compiuto nelle campagne di Rizziconi, mor√¨ il padre di Girolamo Bruzzese, Domenico, assassinato insieme al genero Antonio Madafferi. Nell’occasione rimase ferito in maniera grave lo stesso Marcello Bruzzese.