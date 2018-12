Omicidio a Natale: vittima un calabrese, sarebbe il fratello di un pentito

Secondo i primi riscontri la vittima, Marcello B. di 51 anni, viveva da qualche anno a Pesaro e sarebbe il fratello di un pentito di ‘ndrangheta

PESARO – Due i killer che hanno agito incappucciati, lo hanno atteso mentre stava parcheggiando l’auto in garage, poi gli hanno scaricato addosso oltre una ventina di colpi di pistola calibro 9, che non gli hanno lasciato scampo. E’ stato ucciso così, nel giorno di Natale un uomo, Marcello Bruzzese di 51 anni, di origini calabresi, in via Bovio, nel centro storico di Pesaro. Un agguato di chiaro stampo mafioso. La vittima viveva da qualche anno nella cittadina marchigiana dove si era trasferito insieme alla sua famiglia. La vittima sarebbe il fratello di un collaboratore di giustizia già sfuggito ad un agguato di ‘ndrangheta nel luglio del 1995 a Rizziconi (Rc). In quell’occasione morì il padre Domenico Bruzzese di 60 anni e il marito di una sorella, Antonio Madafferi, che aveva 28 anni. Lui venne ferito gravemente. Il 51enne viveva a Pesaro con la sua famiglia da tre anni.

Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti i carabinieri allertati dalle chiamate di residenti che hanno sentito la serie numerosa di colpi. Il fatto è accaduto intorno alle 18.30. I killer si sono poi dileguati a piedi facendo perdere le loro tracce tra le stradine del centro storico. Sul posto anche i pm Fabrizio Giovanni Narbone e Maria Letizia Fucci.