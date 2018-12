Duplice omicidio a Davoli, confessa l’ex marito di Francesca Petrolini

Giuseppe Gualtieri, il 67enne autore del duplice omicidio di Francesca Petrolini, di 53 anni, e del compagno Rocco Bava (43), uccisi ieri a Davoli superiore ha confessato.

DAVOLI (CZ) – I sospetti dei carabinieri si erano concentrati fin da subito sull’uomo. Gualtieri, infatti, non accettando l’idea della fine della relazione con Francesca, aveva iniziato a perseguitarla e l’aveva anche minacciata. Poi alla fine ha ceduto e ha reso una “confessione piena” ammettendo di essere stati lui ad uccidere l’ex moglie, Francesca Petrolini, di 53 anni, e il suo nuovo compagno Rocco Bava (43).

Davanti ai carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro Gualtieri ha ammesso le proprie responsabilità nel corso dell’interrogatorio cui è stato sottoposto, alla presenza del suo legale, dal pm del Procura di Catanzaro Chiara Bonfadini che ha operato con il coordinamento del procuratore Nicola Gratteri ed il procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla.

L’uomo ha spiegato il suo gesto: non accettava quella nuova relazione sentimentale avviata dalla sua ex moglie da cui Gualtieri era separato legalmente da quasi un anno. L’uomo, che si era reso irreperibile subito dopo il duplice omicidio, è stato rintracciato stamani nelle vicinanze dell’abitazione di un congiunto e quindi portato in caserma per essere interrogato.

Chiarite anche le modalità di esecuzione del duplice omicidio, commesso con un fucile – trovato nel corso di una perquisizione – e con una pistola gettata successivamente in un dirupo e per la quale sono ancora attive le ricerche.