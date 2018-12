Scivola e viene travolto dal trattore guidato dal papà, bimbo perde la vita

Il piccolo aveva solo sette anni e pare sia caduto dal mezzo in movimento a causa del manto stradale dissestato

BOVALINO (RC) – Bimbo travolto da un trattore nel reggino. M . L. a soli sette anni oggi è morto dopo essere caduto dal trattore guidato dal padre. L’incidente è avvenuto alla periferia di Bovalino in campagna dove l’uomo aveva portato il figlio con se per andare a raccogliere in compagnia della legna in un terreno di sua proprietĂ . I due a bordo del trattore intorno alle 11:00 stavano facendo rientro a casa quando, sulla strada provinciale, il piccolo è scivolato ed è morto. I medici del 118 non hanno potuto far altro che costatarne l’avvenuto decesso. Gli accertamenti sono condotti dai carabinieri della Compagnia di Locri coordinati dal sostituto procuratore Michele Permunian che sta tentando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Sembrerebbe che a far balzare fuori dal trattore il bimbo prima che si schiantasse al suolo siano stato le buche e il manto stradale dissessato. Caduto sull’asfalto in poche frazioni di secondo il piccolo è stato travolto dalle ruote del mezzo.