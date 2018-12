Duplice omicidio a Davoli, Francesca Petrolini era stata minacciata dal suo ex

Francesca Petrolini la donna di 53 anni uccisa ieri sera a Davoli Superiore all’interno della sua tabaccheria con il compagno Rocco Bava, in passato avrebbe ricevuto minacce da un ex fidanzato

DAVOLI (CZ) – Non aveva accettato la fine della relazione e per questo l’aveva più volte minacciata. La circostanza adesso al vaglio degli investigatori che intendono accertare se l’uomo dalle minacce possa essere passato all’azione. Francesca Petrolini, uccisa assieme al suo attuale compagno Rocco Bava, di dieci anni più piccolo, nella tabaccheria di proprietà della donna a Davoli Superiore, piccolo centro sulla costa ionica catanzarese, aveva chiesto aiuto per quelle minacce dell’ex fidanzato. Le indagini puntano a stabilire se l’omicidio possa essere legato proprio a queste circostanze. Quel che è certo è che la donna e il suo compagno sono stati uccisi a bruciapelo uno dopo l’altro, ad un giorno dalla vigilia di Natale.

La coppia si trovava nella tabaccheria di lei. Lui, residente a Simbario, nel vibonese, dove aveva un autolavaggio, era andato a trovarla ed erano insieme. Improvvisamente nell’esercizio è entrato un uomo che ha sparato contro la donna uccidendola sul colpo. Bava ha cercato di fuggire, è uscito dal locale ma la sua fuga è durata poco, interrotta da due colpi di pistola. L’uomo è caduto in terra e a nulla è valso l’intervento dei sanitari: è’ morto poco dopo il loro arrivo a causa della gravità delle ferite riportate.

Sia Petrolini che Bava erano erano separati e da alcuni mesi avevano allacciato una relazione sentimentale. Sulla pagina Facebook di lui c’è una foto che li ritrae insieme, sorridenti, in un post di auguri per Natale. Un sorriso innocente che però potrebbe aver acceso qualcosa nella mente malata di qualcuno. Forse di chi non accettava la fine della relazione. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi ma è un fatto che hanno cominciato a scavare nella vita privata della donna e nelle sue relazioni passate, sentendo familiari e amici.

