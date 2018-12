Coppia uccisa a colpi di pistola in una tabaccheria

I due intrattenevano una relazione sentimentale da pochissimi mesi

DAVOLI SUPERIORE (CZ) – Cieca violenza in un tabacchi di paese. Un uomo ed una donna sono stati uccisi stasera a colpi di pistola in circostanze ancora da chiarire mentre si trovavano in una tabaccheria a Davoli Superiore, in provincia di Catanzaro. Le vittime, secondo le prime informazioni, sono Francesca Petrolini, di 53 anni, ed il suo compagno, Rocco Bava, di 43. La donna è morta sul colpo, mentre l’uomo è deceduto dopo l’arrivo dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’uomo, secondo quanto si è appreso, viveva a Simbario, nel vibonese, dove aveva un autolavaggio. Era separato senza figli ed aveva allacciato una relazione con Francesca Petrolini che andava avanti da pochi mesi.

Rocco Bava ha cercato di fuggire ma è stato raggiunto e colpito dai proiettili del sicario. Secondo una prima ricostruzione i due, che avevano una relazione, si trovavano nella tabaccheria di proprietà della donna quando è entrato l’assassino che avrebbe sparato prima contro la donna, uccidendola sul colpo. Poi ha inseguito all’esterno Bava sparandogli e ferendolo gravemente. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Soverato e del Comando provinciale di Catanzaro sono ora indirizzate verso la vita privata delle vittime per accertare se potessero avere avuto dei contrasti con qualcuno.