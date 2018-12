Ndrangheta: beni confiscati a Limbadi, al via l’iter di affidamento

Al via a Limbadi, nel Vibonese, la selezione per l’affidamento in concessione a titolo gratuito dei beni confiscati alla criminalità organizzata ubicati sul territorio comunale

VIBO VALENTIA – Si tratta, nello specifico, di un fabbricato il località “Santa”, di 750 metri quadrati, già adibito per istituire l’Università dell’Antimafia, di due fabbricati il località “Giardino”, già adibiti ad alloggi per studenti, di un terreno agricolo in località “Gurnera” dell’estensione di 37mila metri quadrati.

“La missione di rafforzamento della legalità – spiega la commissione straordinaria che guida il Comune dopo lo scioglimento per mafia – continua con la pubblicazione dell’avviso rivolto a cooperative sociali, associazioni ed enti non profit, finalizzato alla concessione dei beni confiscati alla criminalità organizzata per finalità sociali di cui all’originario decreto di destinazione e dei successivi atti emanati dall’ente”. Le istanze di partecipazione potranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 13 del giorno 4 febbraio. La concessione avrà durata di 10 anni rinnovabile.