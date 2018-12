Cani intrappolati in un canale interrato, salvati dai vigili del fuoco

Intervento della squadra degli uomini del 115 del distaccamento di Lamezia Terme questo pomeriggio nel comune di Conflenti nel catanzarese per il salvataggio di tre cani di taglia media

CONFLENTI (CZ) – Ad allertare la sala operativa del 115 alcuni cittadini che da giorni udivano i lamenti dei cani provenire dall’interno di un canale interrato per la raccolte delle acque meteoriche.

I vigili, giunti sul posto, con l’ausilio di scale in caricamento al mezzo di soccorso, sono scesi all’interno del canale profondo diversi metri e percorrendo un tratto dello stesso hanno raggiunto i poveri animali che venivano recuperati e portati in zona sicura.

Nonostante fossero impauriti e stremati i cani erano in buono stato di salute. Gli stessi sono stati consegnati ad una associazione di volontariato della zona che accudisce questi animali abbandonati offrendo loro ospitalità ed un riparo sicuro.