Processo Calabria Verde: Trematerra è impegnato, nuovo rinvio

Alla sbarra anche il governatore della Regione Mario Oliverio e il presidente della provincia di Cosenza Franco Iacucci accusati di aver nominato un dirigente non per la sua competenza, ma per i voti che avrebbe garantito

CATANZARO – Ancora un rinvio per il processo Calabria Verde. Questa volta l’impedimento a svolgere l’udienza, che dovrebbe sancire l’avvio del dibattimento che vede alla sbarra sei persone, è stato determinato dall’assenza di un imputato e di due legali della difesa. Si tratta dell’ex assessore della giunta Scopelliti Michele Trematerra e degli avvocati cosentini Vincenzo Belvedere e Benedetto Carratelli. Oltre al politico, noto per le indagini a suo carico per aver favorito gli interessi del clan Lanzino di Cosenza, alla sbarra con l’accusa di aver trasformato Calabria Verde in uno ‘stipendificio’ vi sono: il governatore della Regione Calabria Mario Oliverio, Paolo Furgiuele e Franca Arlia ex manager ed ex dirigente Calabria Verde e il presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci (ex capo struttura). I sei dovranno rispondere di abuso d’ufficio nella prossima udienza che si terrà, salvo nuove assenze, il 28 dicembre.

Il gup Ciriaco dovrà decidere in merito alle accuse mosse dal pm Alessandro Prontera il quale sostiene che in concorso tra loro i sei si sarebbero adoperati per nominare a capo del distretto territoriale di Serra San Bruno Giuseppe Barilaro, sindaco di Acquaro, non in base alle sue competenze, ma solo per ottenere un ritorno elettorale nel circondario. Il troncone principale del procedimento invece riguarda un’inchiesta in cui si intende far chiarezza sugli 80 milioni di euro di fondi europei destinati all’acquisto di mezzi antincendio e messa in sicurezza dei corsi d’acqua usati svaniti nel nulla. Denaro che secondo l’accusa sarebbe stato usato a fini personali dagli imputati Paolo Furgiuele, Alfredo Allevato, Marco Mellace, Antonio Errigo, Gennarino Magnone e Emanuele Ciciarello.

LEGGI ANCHE