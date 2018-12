FOTONOTIZIA – Incidente nei pressi dell’incrocio del centro commerciale, una vittima

Ad essere coinvolte nel sinistro una Renault Modus ed un Suv Porsche Cayenne

MAIDA (CZ) – Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 13.00 all’incrocio in prossimità della Statale 280 nella zona del Centro commerciale Due Mari. Due le vetture coinvolte: una Renault Modus ed un Suv Porsche Cayenne. Feriti i passeggeri della Renault sono stati soccorsi dai sanitari del 118 per le prime cure e trasportati presso la più vicina struttura ospedaliera. Uno dei feriti, una donna, M.S. di 70 anni è deceduta poi in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

Illeso invece il conducente del Suv. Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che ha consentito di mettere in sicurezza il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro e rimuovere le vetture dalla carreggiata. Registrati disagi alla viabilità , mentre sono stati eseguiti gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.