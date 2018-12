Il ministro Toninelli in Calabria sull’A2 ad Altilia: “un’autostrada dignitosa”

“Siamo alle prime lettere dell’alfabeto infrastrutturale della Calabria, e questo è un peccato. Ma non guardiamo al passato perché ci arrabbieremmo e basta, e non andremmo avanti”.

ALTILIA (CS) – Il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Danilo Toninelli, nel suo secondo giorno in Calabria, questa mattina ha visitato un cantiere della A2 del Mediterraneo ad Altilia. “Oggi c’è una maggiore attenzione da parte di questo governo – ha aggiunto Toninelli – per una regione strategica da tutti i punti di vista. Dal punto di vista del ritorno della dignità , per un popolo che la dignità se la merita, e dal punto di vista di un margine di crescita che è enorme e che penso che metteremo in campo. Questa finalmente è un’autostrada dignitosa, dopo così tanti anni, e tutti lo sappiamo cosa ha rappresentato questa autostrada. Oggi andrò anche al porto di Gioia Tauro, che è il cuore pulsante economico di questa regione, e penso che se gli interlocutori non troveranno una soluzione per il rilancio degli investimenti, saremo costretti ad intervenire noi come governo, per creare nuove condizioni economiche”.

Falcomatà rifiuta di incontrarlo: “mi dispiace”

“Mi dispiace che il sindaco di Reggio Calabria abbia annunciato che non verrà , perché rappresento il Governo venuto a dare una mano e dare attenzione. Se non è venuto, come mi dicono, per la nuova Autorità dello Stretto, che è un vantaggio per la Calabria, non lo capisco”. Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli rispondendo ad una domanda sull’annunciata assenza di Giuseppe Falcomatà , sindaco di Reggio Calabria, all’incontro in programma a Gioia Tauro. “Il nuovo sistema giuridico dei porti italiani – ha aggiunto Toninelli – riguarda anche Gioia Tauro e Messina, commissariati entrambi da due anni: bisognava fare qualcosa o no? E lo chiedo soprattutto a lui. Abbiamo solo cercato una soluzione che andasse bene a tutti e soprattutto alla Calabria”.