Giovane travolto e ucciso da un furgone, al vaglio la dinamica

La dinamica è ancora poco chiara, ma dai primi riscontri, la vittima potrebbe essere scesa dall’auto per un incidente

LAMEZIA TERME – Un giovane, Manuel Folino di 28 anni è morto questa mattina dopo essere stato travolto da un furgone. La tragedia sulla statale 280 cosiddetta “Due Mari” all’altezza di Marcellinara. Il giovane, secondo i primi accertamenti, potrebbe essere sceso dalla vettura dopo un incidente autonomo quando un furgoncino, che procedeva in direzione di Lamezia Terme l’ha travolto uccidendolo.

Sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica, la Polizia Stradale. Anche i sanitari del 118 sono arrivati sul posto con un’ambulanza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’incidente ha creato disagi anche alla viabilità sul tratto interessato. Il giovane svolgeva il lavoro di corriere e pare si stesse recando proprio a lavoro.