Scene da guerriglia a Villa San Giovanni, Daspo per tifosi catanesi e cosentini

Cinque provvedimenti di Daspo, sono stati emessi dal Questore di Reggio Calabria per tre tifosi catanesi e due cosentini

REGGIO CALABRIA – I cinque tifosi in questione sono ritenuti responsabili di un vero e proprio episodio di guerriglia urbana, avvenuto a seguito di un incontro, tra l’altro casuale, avvenuto a Villa San Giovanni il 3 novembre scorso durante il quale sono stati utilizzati, per l’aggressione, tubi, pietre e altri materiali. I tifosi catanesi raggiunti dal provvedimento sono: S.G.C.M., 44 anni, già destinatario di due analoghi provvedimenti interdittivi, nei cui confronti il Daspo è stato emesso per la durata di 8 anni; B.S., 27 anni, per il quale il Daspo è stato adottato per la durata di 5 anni; Per D.B.F., 22 anni invece, avrà una durata di 4 anni.

Oltre al provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono tutte le manifestazioni calcistiche di qualsiasi serie e categoria, è stato anche imposto l’obbligo di presentazione presso l’Ufficio di Polizia competente per territorio mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo e mezz’ora dopo l’inizio del secondo tempo di tutte le manifestazioni sportive nelle quali siano impegnate, a qualsiasi titolo, la compagine calcistica del “Catania Calcio”. I provvedimenti emessi a carico dei tifosi cosentini, di cui uno per 8 anni e l’altro per 5 anni, sono ancora in corso di notifica.