Toninelli al Morandi di Catanzaro: “L’Italia non può crescere senza la Calabria”

Sopralluogo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, sul Ponte Morandi di Catanzaro questa mattina. Un commento anche sul vertice notturno del Governo.

CATANZARO – E’ arrivato in aeroporto per poi giungere sotto il ponte Morandi, arteria di accesso al capoluogo calabrese realizzata nel 1962 su un progetto dello stesso ingegnere progettista del viadotto crollato a Genova il 14 agosto scorso. Toninelli, accompagnato da tecnici dell’Anas, ha visionato il cantiere dei lavori di manutenzione straordinaria del “Morandi” catanzarese, avviati nel luglio 2017. Per molti anni secondo ponte ad arco piĂą alto d’Europa, il Morandi di Catanzaro, simbolo della cittĂ , è balzato al centro dell’attenzione generale all’indomani della tragedia di Genova, che aveva scatenato una vera e propria psicosi, soprattutto sui social, da parte di numerosi cittadini, preoccupati per le condizioni del viadotto: questa situazione indusse il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, a convocare, a fine agosto scorso, un incontro urgente con i vertici di Anas Calabria, dal quale emersero la totale «diversitĂ tipologica» tra il “Morandi” di Genova e quello di Catanzaro e la stabilitĂ e la sicurezza dell’infrastruttura catanzarese.

“La mia presenza in Calabria è per dare massima prioritĂ ad una regione tanto importante. Da lombardo dico che l’Italia non può crescere senza la Calabria e senza il Sud”. Assieme al ministro sono interventi i vertici calabresi di Anas e il sindaco di Catanzaro e presidente della Provincia, Sergio Abramo.

“Partiamo dalle infrastrutture come questa – ha aggiunto Toninelli – che è stata realizzata tantissimi decenni addietro e oggi è in costante manutenzione. Dobbiamo ottenere, però, l’obiettivo di non limitare il traffico. Oggi la dirigenza e le maestranze di Anas Calabria ci dicono che tempo un anno, un anno e mezzo dovremmo riuscire a far tornare la viabilitĂ ordinaria anche su questo ponte. Bene. Ovviamente non mi interesso solo di questa struttura ma di tutti i ponti importanti e strategici che oggi necessitano di manutenzione in tutta la regione”.

I responsabili calabresi dell’Anas hanno illustrato al ministro lo stato dell’arte dei lavori che dovrebbero essere completati entro il 2020. “Le indagini approfondite che abbiamo fatto – hanno spiegato i tecnici di Anas – hanno dato valori confortanti. Ci sono ottime resistenze e buone condizioni. C’è un grosso lavoro di risanamento superficiale che si sta realizzando. Assieme all’UniversitĂ della Calabria, inoltre, si sta studiando anche un intervento di miglioramento sismico dell’opera”.

“Non sono caratterialmente mai soddisfatto però dobbiamo dire che per quanto accaduto a Genova abbiamo fatto quanto dovevamo: soldi, poteri speciali, la demolizione è partita e a fine marzo partirĂ la ricostruzione”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli parlando con i giornalisti a Catanzaro. “E dopo avere visto tanti esempi cattivi – ha aggiunto Toninelli – come nei casi di terremoti in cui gli sfollati rimanevano per strada in baracche per tanti anni, è significativo vedere, invece, sfollati che hanno giĂ i soldi per andare a comprarsi una casa nuova o un ponte che inizia ad avere le impalcature per poter essere ricostruito”.

Toninelli: “La statale 106 desta molte preoccupazioni”

“Dispiace che vada avanti da così tanti anni sapendo quanto il territorio e le attivitĂ economiche e commerciali abbiano bisogno di questa infrastruttura. Gli stanziamenti sono stati fatti, è fondamentale adesso fare tutto nella legalitĂ così come è fondamentale fare tutto nel rispetto dell’ambiente”. Il ministri Toninelli ha parlato anche del Megalotto 3 dell’arteria ionica, sottolineando che “si sta lavorando per cercare di migliorare una situazione che non non è piĂą accettabile. In questi sei mesi da ministro – ha aggiunto – ho ricevuto tantissime segnalazioni. PiĂą ne ricevo e piĂą aumentano le preoccupazioni. Certo dobbiamo migliorare una situazione che evidentemente non è piĂą accettabile”.

Il ministro domani sarĂ al Porto di Gioia Tauro

“Domani andrò al porto di Gioia Tauro incontrare tutti gli interlocutori necessari per rilanciare questa infrastruttura e penso che, qualche soluzione anche un po’ estrema, verrĂ messa in campo”. Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli a Catanzaro. “Se pensiamo che il 40% dell’economia di questa importante regione – ha aggiunto Toninelli – passa da lì e che sta invece diminuendo la movimentazione in termini di merci e container, tutto questo non è accettabile. Ci sono delle condizioni di crescita straordinarie ma la struttura è stata gestita malissimo. Stiamo lavorando con dei tavoli a Roma e sono venuto qui anche per trasferire la volontĂ di risolvere una situazione che non può che essere risolta perchĂ© l’economia calabrese passa da lì. Penso che le condizioni per fare qualcosa ci possano essere”.

 Il vertice notturno del Governo

“Stanotte penso sia andata molto bene: c’è il reddito di cittadinanza, c’è la quota 100 che sono i punti piĂą importanti della manovra, ma c’è tanto altro di relativo anche alle infrastrutture perchĂ© i fondi che noi abbiamo messo sia per la lotta al dissesto idrogeologico che per le infrastrutture ritengo che piano piano rilancino l’economia”.

“Quello trascorso – ha aggiunto Toninelli – è stato un fine settimana molto operativo ed operoso. I dossier esaminati sono fondamentali per la manovra del cambiamento che si prefigge da una parte di rilanciare l’economia a trecentosessanta gradi e dall’altra un accordo con l’Unione europea. Sono ovviamente cose che si intrecciano”.