Incendio in uno scantinato, panico tra i residenti

Sul posto i vigili del fuoco hanno nell’immediato spento le fiamme all’interno del palazzo di sei piani nel comune crotonese

CROTONE – Ieri sera, alle ore 20.00 circa, una squadra dei vigili del fuoco di Crotone, è intervenuta in Località San Giorgio, per un incendio verificatosi all’interno di uno scantinato situato in un condominio di sei piani. Attimi di panico fra i condomini, perché il fumo ha invaso l’intero vano scale. Decine di segnalazioni pervenute alla sala operativa dei vigili del fuoco. La squadra intervenuta, ha immediatamente spento l’incendio, confinato in una stanza dove erano depositati alcuni oggetti dei condomini, e aperto le finestre del vano scale per far uscire il fumo.

Non si registrano danni a persone o intossicati.