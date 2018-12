Un violento incidente stradale si è verificato intorno alle 11.30. Tre persone sono state estratte dalle auto dai vigili del fuoco

MAIDA (CZ) – L’impatto è avvenuto sulla SP 89, la strada di collegamento tra il centro commerciale “I due Mari” e il comune di Maida. Tre le autovetture coinvolte: una Toyota Aygo, una Audi A4 ed un Ford Ranger XL ed altrettanti sono i feriti. In particolare due ragazze che viaggiavano a bordo della Toyota Aygo ed il conducente del suv Ford, i quali estratti dalle vetture sono stati consegnati per le cure, al personale del 118 e poi portate in ospedale. Al momento non si conoscono le loro condizioni. Illeso invece, il conducente dell’Audi A4. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme il cui intervento è valso a soccorrere i feriti e alla messa in sicurezza delle vetture. Sono in corso gli accertamenti e i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente.