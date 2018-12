Incendio abitazione, danneggiato l’ingresso e il soggiorno

Incendio abitazione nel comune di Taverna in Via Giuseppe Cua, nel catanzarese ha interessato una struttura costruita su due livelli

CATANZARO – Un incendio, la cui origine per causa accidentale ha interessato una abitazione su due livelli.

Le fiamme hanno danneggiato in parte il locale adibito ad ingresso/soggiorno posto al piano terra dell’appartamento. Annerimento delle pareti dovuto al fumo intenso nei rimanenti locali.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco Volontari del distaccamento di Taverna in prima battuta ed il successivo arrivo della squadra inviata dalla sede Centrale ha evitato il propagarsi delle fiamme all’intera struttura.

Al momento dell’incendio i proprietari non erano in casa. Non si registrano danni a persone o alla struttura. Momenti di paura tra gli abitanti della zona che hanno immediatamente richiesto il soccorso.