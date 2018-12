L’ex presidente Scopelliti, in carcere, chiede un permesso di lavoro

Giuseppe Scopelliti chiede l’ammissione al beneficio del lavoro esterno, previsto dall’ordinamento penitenziario, che gli consentirebbe di lasciare per alcune ore al giorno il carcere di Reggio Calabria dove si trova detenuto

REGGIO CALABRIA – L’ex presidente della Regione Calabria sta scontando 4 anni e 6 mesi di reclusione per falso in bilancio, reato che avrebbe commesso all’epoca in cui era sindaco di Reggio e sull’istanza presentata dal suo legale, Aldo Labate, dovrà pronunciarsi il Tribunale di Sorveglianza. Lo scorso mese di novembre c’è stato il parere positivo del magistrato di sorveglianza, alla luce del comportamento tenuto in carcere dall’ex governatore, dimessosi dalla carica proprio in conseguenza della pesante condanna.

Scopelliti è detenuto dal 5 aprile scorso dopo la condanna definitiva in Cassazione in quanto si sarebbe reso responsabile del reato di falso in bilancio proprio per nascondere un buco nei “conti” del Comune, attraverso la dirigente Orsola Fallara, che si è tolta la vita nel dicembre 2011, mossa forse dalle polemiche per essersi liquidata diverse somme di denaro attingendo alle casse dell’ente. A carico dell’ex governatore fu contestato anche l’abuso d’ufficio, poi caduto in prescrizione. Scopelliti, se il beneficio gli sarà accordato, potrà lasciare il carcere durante la giornata per il tempo necessario al fine di prestare servizio in una struttura sociale della città di cui è stato sindaco, per poi rientrare a lavoro terminato e potrebbe essere destinato ad un ente privato.