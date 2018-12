‘Crotonesi austriaci’ primi italiani multati per il dl Salvini contro le auto estere

Le nuove norme del decreto sicurezza che modificano il Codice della strada sono state applicate in Calabria

CROTONE – Due cittadini crotonesi sono stati tra i primi automobilisti, sorpresi alla guida di veicoli immatricolati all’estero, a incappare nelle nuove norme del Dl sicurezza che hanno modificato articoli del Codice della strada in materia di immatricolazione. Dai controlli dei finanzieri della Compagnia di Crotone, infatti è emerso che i due proprietari, residenti in Italia da oltre 60 giorni come provato dai loro documenti, pur avendo importato da tempo i loro veicoli in Italia, continuavano a mantenere la targa straniera. Circostanze che le normative entrate in vigore a dicembre vietano espressamente e puniscono al fine di evitare situazioni come contravvenzioni che non possono essere notificate direttamente, sotterfugi in campo assicurativo e nel pagamento della tassa di proprietà che avviene nel Paese in cui il veicolo è immatricolato. I due veicoli con targa bulgara e austriaca interessati sono stati fermati ed è stata applicata ai proprietari una sanzione pecuniaria di 712 euro.