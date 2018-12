Natale, quanto spenderanno e cosa acquisteranno le famiglie calabresi?

Si avvicina il Natale ed è il momento di fare delle stime su quelli che saranno i consumi delle famiglie calabresi per le festivitĂ . L’invito è ad acquistare i prodotti del territorio

COSENZA – Dalle analisi condotte dall’ Ufficio Studi di Confcommercio emerge che in media le persone spenderanno 170 euro a testa per regali, dato in linea con quello dello scorso anno. Si tratta di una spesa resa possibile in gran parte da somme provenienti dalle tredicesime.

Il presidente di Confcommercio Calabria, Klaus Algieri, nel commentare i dati ha dichiarato: “Quello che stiamo per vivere non sarĂ un Natale all’insegna dell’austeritĂ . Tuttavia, anche se le famiglie disporranno di un po’ piĂą di reddito manterranno un comportamento d’acquisto prudenziale a causa dell’incertezza sulle prospettive economiche. L’auspicio è che i calabresi privilegino nell’acquisto prodotti del nostro territorio rivolgendosi ai negozi di vicinato che rappresentano il cuore della nostra economia”.

Complessivamente a fare i regali quest’anno sarĂ l’86,3% (86,1% nel 2017), mentre cala la quota di quanti prevedono un Natale dimesso (70% contro il 71,2 del 2017) e di quanti la ritengono una spesa piacevole (44,8% contro 46,7).

Tra i prodotti oggetto di maggiore acquisto troviamo elettronica di consumo, prodotti per l’informatica, giocattoli e articoli per il tempo libero seguiti da abbigliamento e calzature. Il mese di dicembre si conferma un mese strategico per le vendite (vale il 10% delle vendite annue) anche se è in forte crescita il mese di novembre grazie a iniziative come il “black friday” o il “cyber monday”.