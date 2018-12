Cagnolino ucciso a colpi di pistola, era di un’anziana

Non c’è fine alla crudeltà e ancora una volta accade a Vibo Valentia, dove il cagnolino di un’anziana signora è stato ucciso a colpi di pistola.

VIBO VALENTIA – Un povero cagnolino vittima della crudeltà e della ferocia dell’uomo. Ancora una volta è accaduto a Vibo Valentia. Il povero animale era di proprietà di un’anziana donna e ieri sera qualcuno gli ha sparato uccidendolo. A trovarlo in fin di vita è stata proprio la padrona che, dopo averlo perso di vista per qualche minuto, lo ha trovato ferito a morte. La donna, pensionata, molto turbata per l’accaduto, si è subito rivolta ai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire agli autori e al movente del grave gesto.

Le indagini dei militari dovranno stabilire se l’uccisione del cagnolino possa rappresentare una sorta di ripicca verso la proprietaria, per cause legate a problemi di vicinato, o se si sia trattato di un gioco al bersaglio verso l’animale indifeso. L’episodio di violenza giunge a pochi giorni da un fatto analogo che ha avuto come vittima un altro cane ucciso e poi appeso alla porta d’ingresso di un negozio di abbigliamento come macabro messaggio intimidatorio.

Sempre a Vibo Valentia, qualche giorno fa, un altro macabro ritrovamento. Una cagnolina rinvenuta impiccata davanti all’entrata di un negozio outlet. Secondo i primi rilievi dell’Asp veterinaria l’animale, senza microchip, è stato torturato fino alla morte.