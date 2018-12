Centro per l’impiego… senza impiegati. Servizi carenti e inefficaci

“In Calabria, nei 15 Centri per l’impiego e nelle trenta sedi periferiche collegate, servirebbero almeno altri 1.200 operatori in più”.

COSENZA – “Tali assunzioni garantirebbero un più efficace accompagnamento e inserimento nel mondo del lavoro. A marzo 2018, negli uffici del servizio pubblico regionale calabrese risultano impegnati 406 operatori che si trovano a gestire circa 1500 utenti a testa, contro una media nazionale, secondo gli ultimi dati dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, di 359 utenti per ogni operatore“.

È quanto afferma il consigliere regionale Carlo Guccione che ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione, Mario Oliverio per sapere “quali iniziative urgenti intenda adottare per dare la possibilità ai Centri per l’impiego della Calabria di essere all’avanguardia e di rispondere in maniera efficiente e qualificata alle richieste di chi è in cerca di lavoro”.

“È necessario – prosegue Guccione – riposizionare il personale attualmente impegnato nei Centri per l’impiego a seconda del bacino di utenza presente nei quindici Centri regionali. È inoltre fondamentale potenziare le trenta strutture periferiche aumentando il numero dei dipendenti affinché si possano erogare anche nelle sedi decentrate tutti i servizi offerti dalle sedi centrali. Adeguandole a livello tecnologico, garantendo un’adeguata dotazione informatica. Servirebbero almeno altre 1200 unità per adeguare i Centri per l’impiego calabresi agli standard del resto d’Italia. In queste condizioni ben presto si troveranno ad affrontare un’ulteriore emergenza: come faranno a fronteggiare l’afflusso delle domande di Reddito di cittadinanza, nel momento in cui verrà approvato?”.

“L’organico attuale dei Centri per l’impiego calabresi – sostiene Guccione – è insufficiente e notevole è la mole di lavoro che, aggiunta alla mancanza di un’adeguata banca dati e del relativo sistema informativo, non può che risultare ancora più difficoltoso per la Regione gestire le politiche attive per il lavoro”.

Apparecchiature informatiche carenti e mancano carta e toner

“Tra i Cpi più importanti, inoltre, si riscontra non solo la carenza delle apparecchiature informatiche, ma manca addirittura carta e toner. A partire da luglio 2018 la Regione ha assunto la competenza gestionale dei servizi per l’impiego con l’immissione nei ruoli regionali del personale impegnato nei servizi proveniente dalle Amministrazioni provinciali calabresi e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per un totale di 406 persone.

La Regione, a luglio del 2017, si è dotata del Sistema Informativo Lavoro (Sil) regionale che consente di allineare tutte le informazioni sulla situazione occupazionale e lavorativa dei cittadini registrati nei vari Centri per l’impiego della Calabria. Prima dell’istituzione del Sil vi erano cinque distinti sistemi informativi in ogni provincia. È l’azienda Calabria Lavoro a detenere la gestione del sistema informativo regionale che gestisce la banca dati degli iscritti al Centro per l’impiego. Il problema è che il sistema informativo racchiude solo i dati che vanno dal 2008 da oggi, ma non quelli precedenti all’entrata in vigore della comunicazione obbligatoria”.