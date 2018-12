Andavano in giro con il coltello in tasca, denunciati si sono detti “stupiti”

In tre sono stati trovati, in altrettante e distinte attivitĂ mentre avevano addosso coltelli a serramanico con lame comprese tra i 7 e i 15 centimetri.

VIBO VALENTIA – Si sono detti persino sorpresi di essere stati denunciati i tre soggetti, tutti con precedenti di polizia trovati in possesso delle armi bianche dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia. L’accusa è di porto abusivo di arma da taglio. I provvedimenti sono stati adottati nel corso del servizio di controllo del territorio predisposto in occasione delle festivitĂ dell’Immacolata.

I coltelli, tutti di genere vietato, sono stati sequestrati. Le persone denunciate, sottoposte a controllo in distinte circostanze, non hanno mancato di manifestare ai militari la loro sorpresa per il provvedimento adottato nei loro confronti. Ritenevano di poter circolare liberamente con dei coltelli in tasca.