Ex Lsu-lpu, il passo indietro del Governo apre alla speranza

Sarà presentato un emendamento in Senato, finalizzati al finanziamento di 50 milioni necessari al proseguimento dei contratti a tempo determinato per il 2019, in virtù di una futura stabilizzazione

CATANZARO – “Sono particolarmente soddisfatta per l’approvazione da parte della Camera dell’ordine del giorno che ho sottoscritto, insieme ai colleghi di Forza Italia, per il finanziamento di 50 milioni necessari al proseguimento dei contratti per i 4.500 Lpu-Lsu calabresi, e alla approvazione delle deroghe finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori”. E’ quanto afferma la vice capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, on. Wanda Ferro, che annuncia nel contempo la presentazione di un apposito emendamento al Senato da parte di Fdi.

“Il passo indietro da parte del Governo  – prosegue Wanda Ferro – che aveva tagliato quelle risorse che invece meritano di essere storicizzate, è il frutto della forte e civile mobilitazione che ha unito lavoratori, organizzazioni sindacali, amministratori e parlamentari dei diversi partiti di opposizione. Terremo alta l’attenzione affinché nella legge di bilancio vengano effettivamente inserite le risorse che servono a difendere il lavoro e il pieno ed effettivo completamento dei percorsi di stabilizzazione per chi, ormai da vent’anni, presta la propria preziosa opera all’interno della pubblica amministrazione”.

Anche la Bruno Bossio in un comunicato stampa annuncia aria nuova:”È stato accolto oggi dalla Camera dei Deputati, l’ordine del giorno che ho proposto a sostegno della vertenza dei lavoratori ex Lsu-Lpu della Calabria. Si tratta di un primo, parziale segnale, dopo la bocciatura degli emendamenti proposti dal Pd, di cui sono stata prima firmataria, finalizzati al finanziamento di 50 milioni necessari al proseguimento dei contratti a tempo determinato per il 2019 e alla approvazione delle deroghe propedeutiche alla attivazione delle procedure di stabilizzazione per tutti i lavoratori”.

“L’annuncio che, da parte della maggioranza di governo, sarà presentato un emendamento in Senato e l’accoglimento dell’ordine del giorno di oggi – prosegue Bruno Bossio – è certamente frutto della mobilitazione delle organizzazioni sindacali e della attenzione che questa vertenza sta avendo da parte del presidente della Regione Calabria Mario Oliverio e da alcuni eletti calabresi appartenenti ad altri gruppi parlamentari. Oggi si colgono segnali positivi che non possono non essere accolti con soddisfazione. Tuttavia per quanto mi riguarda ritengo sia necessario mantenere alta l’attenzione da parte dei livelli istituzionali e la mobilitazione da parte dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, fino a quando i risultati attesi non saranno pienamente raggiunti”. “Il raggiungimento dell’obiettivo della stabilizzazione di questi lavoratori – sostiene ancora la deputata del Pd – non è una rivendicazione assistenzialistica ma la difesa di ben 4500 posti di lavoro e dei sacrosanti diritti maturati dai lavoratori da oltre 20 anni alle dipendenze della P.A.”