Gran Punto Fiat in fiamme, isolato invaso dal fumo

Nessun elemento utile è stato rinvenuto circa l’origine dolosa dell’incendio

GUARDAVALLE SUPERIORE (CZ) – Vettura in fiamme nel catanzarese. Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Soverato è intervenuta in via Roma, nel comune di Guardavalle Superiore, per l’incendio di un’auto. Una Fiat Grande Punto, parcheggiata a bordo strada nei pressi dell’abitazione del proprietario, è andata completamente distrutta. Disagi per gli abitanti della zona a causa del fumo denso e acre, ma non si registrano persone ferite o intossicati. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme alle vetture parcheggiate nelle vicinanze. Nessun elemento utile è stato rinvenuto circa l’origine dolosa dell’incendio e sono in corso accertamenti. Non si esclude alcuna ipotesi circa la natura del rogo.