Manifestazione della Lega a Roma. 6 pullman dalla Calabria, uno anche da Cosenza

Una regione, la Calabria, che conta 2.000 iscritti e dalla quale domani partiranno 6 pullman con a bordo militanti calabresi della Lega

CATANZARO – Partiranno stasera alla volta di Roma per partecipare alla manifestazione in programma domani nella capitale promossa dal leader del partito e Ministro dell’Interno, Matteo Salvini. I pullman partiranno da Lamezia Terme, Cosenza, Corigliano Calabro, Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia. Il leader calabrese della Lega, Domenico Furgiule, deputato e segretario regionale del partito, si é detto “estremamente soddisfatto per il livello di partecipazione della Calabria alla manifestazione di domani a Roma. C’é molto entusiasmo per l’iniziativa di domani”.

“Il partito in Calabria si sta espandendo sempre più. Gli iscritti calabresi alla Lega sono ormai oltre duemila. C’é una grande partecipazione nella regione anche all’impegno della Lega nel Governo ed alle azioni promosse dall’esecutivo. Tutto questo a dimostrazione di un partito che é in salute e cresce sempre di più”.

Foto copertina di repertorio