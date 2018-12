Marijuana di proprietà di ignoti nel bagno della scuola

A ritrovare lo stupefacente sono stati i cani antidroga sguinzagliati all’interno degli istituti scolastici calabresi

LAMEZIA TERME (CZ) – Oltre 44 grammi di marijuana sono stati sequestrati dalla polizia all’interno di una scuola DI Lamezia Terme, nell’ambito dei controlli avviati sin dall’inizio dell’anno scolastico disposti dal questore di Catanzaro Amalia Di Ruocco. Nel corso del controllo fatto dagli agenti del commissariato di Lamezia Terme, d’intesa con il dirigente scolastico, il cane Max dell’Unità cinofili di Vibo Valentia, ha avvertito la presenza di droga nella zona dei bagni. La verifica ha portato alla scoperta di un involucro in plastica con dentro un bilancino di precisione elettronico, un attrezzo utilizzato per sminuzzare la marijuana denominato grinder e 44,2 grammi di marijuana già suddivisa in dosi. In un’altra scuola, sempre di Lamezia, sono stati sequestrati altri 15,3 grammi di marijuana, trovati dal cane Floyd in un’aiuola del cortile interno dell’istituto, nascosti in un pacchetto di sigarette.