FOTONOTIZIA – Incidente sulla statale 106, coinvolte tre auto

Due persone sono rimaste ferite nell’impatto tra i veicoli

COSENZA – Incidente stradale questa mattina sulla statale 106 nel territorio del Comune di Badolato Marina. Tre le vetture coinvolte: una Opel Grandland, una Suzuki ed una Nissan Micra. Nell’impatto tra i veicoli sono due le persone ferite e trasportate presso la più vicina struttura ospedaliera. Il traffico sul tratto della statale ionica in cui si è verificato il sinistro è rimasto bloccato fino al termine degli accertamenti di rito e la rimozione dei mezzi dalla carreggiata. Sul posto oltre al personale Anas sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato per la messa in sicurezza delle vetture. La dinamica dello scontro è ancora in corso di accertamento.