Furti e riciclaggio di mezzi per lavori stradali, nove arresti

Nove misure cautelari e numerose perquisizioni. L’operazione della Polizia stradale di Vibo Valentia, Catanzaro, Lamezia, Palmi, Milano e Brescia.

VIBO VALENTIA – Le accuse sono di associazione a delinquere, furti e riciclaggio, ed in manette sono finiti nove soggetti. L’operazione vede impegnato il personale della Sezione di Polizia Stradale di Vibo Valentia, insieme ai colleghi di Catanzaro, Milano, della Sezione Polizia Stradale di Brescia e delle Sottosezioni autostradali di Lamezia Terme e Palmi.

I poliziotti stanno eseguendo 9 provvedimenti cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di associazione a delinquere volta alla commissione di furti di mezzi d’opera utilizzati nei cantieri stradali, di ingente valore, per il successivo riciclaggio. Le ordinanze sono emesse dalla Procura della Repubblica di Palmi e vedono tra i destinatari persone del vibonese, della Piana di Gioia Tauro, ma anche del bresciano e del milanese.

Per tre delle persone arrestate Ă© stata disposta la custodia cautelare in carcere e per quattro i domiciliari. I furti oggetto dell’indagine, che sono decine, sono stati commessi ai danni di imprese private, alcune delle quali subappaltatrici di lavori dell’Anas lungo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Sono nove i mezzi di cantiere, in particolare escavatori ed altri mezzi per il movimento terra, provento di furti, per un valore di oltre un milione di euro, recuperati dalla Polizia stradale e restituiti ai proprietari nell’ambito dell’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, che ha portato all’arresto di sette persone ed alla notifica di due obblighi di dimora.