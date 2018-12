Ex Lsu ed Lpu, sale la tensione a Lamezia. Tafferugli alla stazione

Nonostante le rassicurazioni del ministro per il Sud, alle sigle sindacali, si sono registrati momenti di tensione a Lamezia Terme, alla stazione ferroviaria

LAMEZIA TERME – Momenti di tensione e tafferugli tra forze di polizia e manifestanti, si sono verificati davanti alla stazione di Lamezia Terme dove è in corso la protesta di centinaia di lavoratori ex Lsu-Lpu. Alcuni manifestanti hanno tentato di recarsi verso i binari per occuparli ma sono stati respinti dalla polizia e alcuni di loro, sono stati anche costretti a fare ricorso alle cure dei sanitari. Dopo la protesta di ieri infatti, che ha creato ritardi e disagi alla circolazione dei treni, stamattina allo scalo ferroviario lametino si sono presentati diversi agenti di polizia in tenuta antisommossa per evitare che i manifestanti entrassero in stazione.

“C’è il rischio che la situazione si aggravi – ha affermato Santo Biondo, segretario generale della Uil calabrese che è sul posto – e non si comprende perchĂ© dopo due giorni di proteste e blocchi la situazione non venga affrontata e superata nel modo dovuto. Dobbiamo constatare che non c’è comunicazione tra il Governo e le istituzionali locali, Regione e Prefettura, malgrado anche il ministro Lezzi ci abbia confermato che la questione è stata esaminata e che si sta lavorando ad una soluzione. Il timore – ha concluso – è che questa situazione possa diventare pretesto per la lotta politica tra maggioranza ed opposizione”.