Medico dell’ospedale ferita con un cacciavite al collo (FOTO)

La donna è stata subito portata in ospedale in codice rosso. A salvarla un extracomunitario

CROTONe – E’ stato un uomo sulla cinquantina a ferire con un cacciavite il medico che lavora nell’ospedale civile “San Giovanni di Dio” di Crotone. La dottoressa, M.C. è stata avvicinata mentre si trovava nel piazzale antistante il nosocomio e stava lasciando la struttura ospedaliera al termine del turno di lavoro, da una persona, un crotonese di circa 50 anni, che l’ha colpita al collo con un cacciavite. Secondo i primi riscontri, pare che l’uomo avesse il volto travisato da un cappuccio e una sciarpa, e le rimproverasse la morte della madre che era stata ricoverata nel suo reparto.

Proprio quando l’aggressore si apprestava a sferrare il secondo fendente al collo della vittima è intervenuto un ambulante di nazionalità  marocchina che si trovava nelle vicinanze e che ha bloccato l’uomo, di fatto salvando la vita al medico. Nel frattempo è intervenuta una Volante della Polizia di Stato che ha fermato l’aggressore e lo ha portato in Questura. La dottoressa e’ stata soccorsa dai sanitari del 118 che l’hanno ricoverata in codice rosso anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Esattamente tre mesi addietro, il 2 agosto, un altro medico in servizio all’ospedale di Crotone venne brutalmente aggredito da un intero nucleo familiare che rimproverava al professionista di non aver fatto abbastanza per salvare la vita di un loro congiunto. La vicenda aveva suscitata l’indignazione generale non solo dei colleghi del medico aggredito ma dell’intera citta’ e nei giorni successivi erano state intensificate le misure di sicurezza all’interno e all’esterno dell’ospedale di Crotone.