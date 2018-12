Regione, pubblicato l’avviso per i contributi alle produzioni teatrali calabresi

È stato pubblicato con decreto del direttore generale del dipartimento Istruzione e Cultura della Regione, l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi alle compagnie di produzione teatrale per il 2018.

CATANZARO – Il bando, che rientra nella programmazione sancita dalla legge regionale 19/2017 consentirà alle compagnie di produzione teatrale di carattere professionale, operanti nel territorio calabrese da almeno tre anni, di accedere ai contributi per l’attività 2018, previa presentazione di un progetto di massima per il triennio 2018-2020 e un progetto più dettagliato per l’attività del primo anno.

“Con la legge 19 del 2017, la Giunta regionale, ha riordinato il settore teatrale disponendo, in seguito al confronto con gli operatori del teatro in Calabria, di adeguare le soglie di accesso minimo ai contributi regionali per le compagnie di produzione con lo scopo di allargare la platea di potenziali beneficiari.

I soggetti che intendono candidarsi al bando devono avere all’attivo almeno 150 giornate lavorative e 15 recitative nel 2017 e raggiungere un minimo di 200 giornate lavorative nel 2018, con una progressiva crescita nei due anni successivi del triennio.

Sono al massimo tredici le compagnie teatrali che potranno essere sostenute nell’ambito di questo bando secondo quanto disposto dalla legge regionale vigente. I soggetti che intendono presentare i propri progetti dovranno risultare iscritti al Registro regionale del teatro presso il Settore Cultura del Dipartimento regionale o aver presentato istanza di iscrizione.

I progetti dovranno pervenire entro le ore 23.59 del 14 dicembre 2018 all’indirizzo bandi.tisc@pec.regione.calabria.it.

La valutazione dei progetti presentati sarà compiuta sulla base dei criteri quantitativi e qualitativi disciplinati dal regolamento attuativo 19/2017, secondo il calcolo del valore punto e nei limiti del minor peso tra deficit di bilancio e il sessanta per cento del costo totale ammissibile. Le risorse complessive messe a bando ammontano a 945.000 euro. Va sottolineato come sia stata nettamente incrementata la capacità finanziaria messa a disposizione dalla Giunta regionale, rispetto al limite massimo dei 500.000 euro annui stanziati nei trienni precedenti”.

“Nel solo 2018 – prosegue la nota – la quota di risorse messe a bando dalla Regione Calabria per il teatro di carattere professionale disciplinato dalla nuova legge si aggira attorno ad 1.100.000 euro di fondi regionali e del Piano di Azione e Coesione 2014/2020, considerando i 150.000 euro di cofinanziamento regionale assicurato ai progetti di residenza con il Ministero per i beni e le attività culturali. Ciò senza contare le ulteriori risorse destinate al finanziamento dei festival teatrali storicizzati e innovativi. Nel 2019 si prevede un ulteriore incremento finanziario per poter sostenere altre tipologie di attività previste dalla legge 19/2017 e che puntano ad un rafforzamento del sistema teatrale calabrese”.