Ex sindaco di Lamezia su Facebook: “sono indagato per abuso d’ufficio”

Ha voluto anticipare la notizia su Facebook, l’ex primo cittadino di Lamezia Paolo Mascaro. Avrebbe autorizzato una societĂ sportiva all’utilizzo esclusivo del PalaSparti non rispettando le diffide del prefetto e dei vigili del fuoco

LAMEZIA TERME – A dare la notizia è stato proprio l’ex sindaco di Lamezia Terme con un post su Facebook dove ha postato l’avviso di conclusione indagini notificatogli nei giorni scorsi. L’accusa è di abuso d’ufficio in quanto avrebbe, a marzo dello scorso anno, quando era ancora sindaco di Lamezia, autorizzato una societ all’utilizzo esclusivo del PalaSparti, in occasione della “Final Eight 2017” ospitata a Lamezia dal 9 all’11 marzo 2017. Mascaro dunque, non avrebbe preso in considerazione la doppia diffida firmata dal prefetto di Catanzaro e dal Comando dei vigili del fuoco con la quale veniva evidenziata l’insussistenza dei requisiti in materia di prevenzione incendi previsti per il rilascio dell’autorizzazione all’uso dell’impianto sportivo.

E questo è il contenuto del post sul social network: “Prendo atto con profonda amarezza e sempre nel rispetto assoluto della magistratura e degli organi dello Stato, che gli ultimi provvedimenti dimostrano che si stia indirizzando attenzione a chi, nel rispetto della legge, difende il diritto di una terra e di una Comunità a vivere consentendo lo svolgimento di gioiose manifestazioni e protestando per la chiusura immotivata di strutture e non a chi ha invece deciso illegittimamente di far morire questa Comunità e questa terra. Io, senza mai timore e senza mai piegare la testa, continuerò a difendere la legalità ed a difendere Lamezia e sono certo che Magistratura e Storia sapranno pronunciare le Giuste sentenze”.