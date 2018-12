Diciannovenne incinta con una bimba di sei mesi abbandonata in stazione

La ragazza è stata mandata via dal Cara di Isola Capo Rizzuto in ottemperanza al Decreto Salvini. Il Garante dell’Infanzia della Calabria chiederà l’intervento dell’ONU

REGGIO CALABRIA – Gli effetti nefasti del decreto Sicurezza del Governo giallo-verde iniziano a palesarsi. “Le cronache riportano di una donna di 19 anni incinta, con al seguito anche il marito e una bimba di sei mesi, espulsi dal Cara di Isola Capo Rizzuto per effetto del Decreto Salvini, costretti a salire su un pullman che li ha scaricati di fronte alla stazione ferroviaria di Crotone, sotto la pioggia battente e salvati grazie alla Croce Rossa Italiana. Tutto ciò è inaccettabile e si pone in palese contrasto con la Dichiarazione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ratificata dall’Italia con legge numero 176 del 27 maggio 1991″. Lo sostiene, in una dichiarazione, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale.

“E’ evidente – aggiunge – che i legislatori italiani non hanno ancora recepito il fatto che qualsiasi provvedimento legislativo debba tenere sempre conto della Convenzione ONU, in qualsiasi momento ed in qualsiasi situazione, ed è compito preciso del Presidente della Repubblica intervenire per colmare questa lacuna, che nel caso di Crotone diventa violazione dei diritti umanitari al cospetto di una bimba e di un nascituro, ai quali deve essere garantita nell’immediato una sistemazione alternativa. Gettarli davanti ad una stazione ferroviaria e lasciarli al loro destino significa esporli a pericoli incalcolabili.

Chiedo al prefetto di Crotone, Cosima Di Stani, che gode della mia più sincera e totale fiducia, conoscendone personalmente la sensibilità verso i bisogni dei più piccoli, di voler rappresentare la mia presa di posizione al Capo del Governo ed al Presidente della Repubblica affinché, almeno in presenza di minorenni, la modalità di espulsione contempli soluzioni alternative che prevedano la loro accoglienza e messa in sicurezza. In caso contrario non rimarrebbe che rivolgersi direttamente alle Nazioni Unite per denunciare violazioni disumane dell’Italia ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che sono disposto a convalidare anche recandomi personalmente a New York in caso di ritardata o mancata risposta”.

Immagine di repertorio: stazione di Crotone