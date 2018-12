Incidente stradale, tre persone coinvolte

Incidente stradale avvenuto questa mattina in via delle Terme nel comune di Lamezia Terme nel catanzarese

LAMEZIA TERME (CZ) – Due le vetture coinvolte una Ford CMax ed una Volkswagen Golf. Quest’ultima a seguito dell’impatto finiva fuori strada terminando la sua corsa nel piazzale privato antistante la Casa Funeraria Rocca.

Illesi i due conducenti delle autovetture, ferita in modo non grave la donna occupante il lato passeggero della golf che ricevute le cure mediche dal personale sanitario del Suem118 veniva successivamente trasportata presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme per la messa in sicurezza delle vetture. In corso di accertamento la dinamica dell’incidente.