DL Sicurezza, prima notte fuori dal centro d’accoglienza per 24 migranti

C’è anche una giovane coppia di origine africana con bimba di 5 mesi rimasta fuori dal centro d’accoglienza per richiedenti asilo di Isola Capo Rizzuto

CROTONE – L’ospitalità è solo per pochi e così, è stata la prima notte fuori dal Centro accoglienza richiedenti asilo di Isola Capo Rizzuto tra disagi e preoccupazione, per 24 migranti in possesso di permesso umanitario che ieri sera sono stati allontanati dalla struttura, in ottemperanza al Decreto Sicurezza. Solo una parte di loro è riuscita a trovare un tetto a Crotone dove sono stati accompagnati in serata: una giovanissima coppia di origine africana con la loro bambina di cinque mesi, ospitati da Croce rossa e Caritas per una ventina di giorni e quattro donne, vittime di tratta, accolte provvisoriamente dalla cooperativa l’AgorĂ .

Gli altri componenti del primo gruppo – altri ne usciranno lunedì per un totale stimato in 200 che dovranno lasciare la struttura entro la prossima settimana – si sono dovuti accontentare di soluzioni di fortuna probabilmente all’interno della baraccopoli sorta in corrispondenza del cavalcavia nord della cittĂ di Crotone. In base a quanto stabilisce il Dl Sicurezza, i migranti destinatari dei provvedimenti, pur avendo diritto a stare in Italia, non possono beneficiare del diritto all’accoglienza nel sistema Sprar. NĂ© possono restare nel sistema di prima accoglienza. Da ieri sera, nella cittĂ calabrese meta di numerosi sbarchi di migranti, le associazioni che si occupano di accoglienza e assistenza si sono attivate per trovare soluzioni alla problematica.

