Minaccia di sfregiarle il volto con l’olio bollente, arrestato 39enne

Per anni ha sopportato quel marito, che tornava spesso ubriaco, la picchiava, davanti agli occhi terrorizzati dei figli. In un caso avrebbe tentato di sfregiarle il volto con l’olio bollente.

REGGIO CALABRIA – L’incubo per la donna è finito quando la Squadra mobile di Reggio Calabria l’ha ammanettato e portato via. Quel marito, dal carattere violento, che utilizzava la scusa della gelosia per maltrattare la donna. L’ennesima storia di violenza tra le mura domestiche ha visto la vittima subire percosse, minacce, e in un caso, quando quel mostro era tornato a casa ubriaco, ha rischiato anche di rimanere sfregiata in volto con l’olio bollente. E alle violenze assistevano anche i loro figli.

Gli investigatori della Squadra Mobile reggina, della Sezione Reati contro la persona, ieri hanno arrestato quell’uomo, il marito, un 39enne della cittĂ dello Stretto. Le investigazioni, coordinate dal Procuratore Aggiunto Gerardo Dominijanni e dal Sostituto Paola D’Ambrosio, avrebbero portato alla luce una relazione caratterizzata da quotidiani maltrattamenti sia fisici che verbali. Inoltre secondo le indagini, l’uomo provava un “profondo astio verso la famiglia di origine della donna”, a cui veniva anche impedito di incontrare i parenti e così tornava a casa, spesso ubriaco, e sfogava la sua rabbia contro la moglie.