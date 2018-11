Vince un concorso per aprire una farmacia in aeroporto, ma sbagliano ad affidargli i locali

La societĂ ha oggi ottenuto giustizia, la Regione Calabria dovrĂ ora risarcire i danni e fornire una sede in cui aprire la nuova farmacia

CATANZARO – Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6729/2018, ha accolto l’appello proposto dalla societĂ “Il Volo snc”, difesa dagli avvocati Gaetano Rizzuti ed Alessia Guzzi, del foro di Cosenza, “chiarendo definitivamente la questione relativa alla competenza per l’istituzione delle farmacie, cosiddette ‘speciali’, situate cioè in aeroporti, stazioni e centri commerciali”. Lo rendono noto gli stessi legali. “La societĂ ‘Il Volo’- spiegano i difensori in una nota – ha vinto il bando regionale del 2013 per l’istituzione di nuove farmacie, scegliendo tra le varie sedi disponibili quella istituita dalla Regione presso l’aeroporto di Lamezia Terme. Tuttavia, al momento di iniziare i lavori, la societĂ ha fatto un’amara scoperta: il locale assegnato, unico disponibile all’interno dell’aerostazione, non era idoneo poichĂ© di dimensioni troppo ridotte e privo di servizi igienici. Subito dopo, difatti, è arrivato anche il rifiuto dell’Asp di Catanzaro al rilascio dei necessari certificati. Non potendo avviare la farmacia nella sede prescelta, ‘Il Volo’ si è trovata costretta a richiedere alla Regione la scelta di una nuova sede tra quelle rimaste disponibili.

Ma l’amministrazione regionale si è rifiutata di concedere tale occasione, scaricando ogni responsabilitĂ , per la scelta della sede non idonea, sul Comune di Lamezia Terme. La societĂ , dunque, si è ritrovata in una situazione paradossale: nonostante ha vinto il concorso, non può avviare l’attivitĂ . Per avere giustizia la societĂ si è rivolta ai giudici amministrativi. Respinto il ricorso dal Tar Catanzaro, la svolta è arrivata con il Consiglio di Stato. Le deduzioni sollevate dai difensori della societĂ , difatti, colpiscono nel segno: è regionale la competenza sull’istituzione delle farmacie ‘speciali’ ed è, pertanto, l’amministrazione stessa che deve assumersi la responsabilitĂ delle proprie scelte erronee”. “Il Consiglio di Stato – dicono ancora gli avvocati – ha ordinato, difatti, alla Regione di adottare tutti i provvedimenti opportuni per soddisfare gli interessi della societĂ . Dopo piĂą di un anno, finalmente, ‘il Volo’ riuscirĂ ad avere una sede per avviare la propria attivitĂ farmaceutica, salvo ulteriori illeciti da parte della Regione ed eventuali omissioni di atti di ufficio da parte dei dirigenti, per i quali i legali hanno giĂ ricevuto mandato per agire in sede penale oltre che per il diritto al risarcimento del danno, per il quale è giĂ pendente ricorso”.