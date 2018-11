Creare a San Luca un’agenzia per il lavoro e per offrire proposte lavorative in Calabria e in tutta Italia per le ragazze e i ragazzi sanluchesi. Perchè un’opportunitĂ può cambiare lo stato delle cose che nel piccolo centro della provincia reggina, sembrano non cambiare mai perchè non c’è la dovuta attenzione

SAN LUCA (RC) – Sono richieste competenze, curriculum e i ragazzi devono essere qualificati e avere caratteristiche adatte per le varie figure richieste al fine inserirsi nel mondo del lavoro. “Porte aperte, al lavoro per San Luca” è il titolo dell’iniziativa promossa questa mattina presso il municipio del piccolo centro reggino.«Il problema di San Luca è che si chiama “San Luca”; sappiamo il retaggio che ha – ha spiegato il giornalista e massmediologo Klaus Davi – i problemi di integrazione, rapporti di “parentela” ma questi problemi non devono oscurare i meriti. Quando ci sono meriti e attitudini, ragazzi e ragazze devono comunque avere un’opportunitĂ e non vanno cassati perchè si chiamano in un certo modo. Il tema dunque, è battersi per il lavoro».

«Io vengo in Calabria da 3 anni, ho fatto fior di servizi, ho ricevuto il premio Borsellino 2018 e sulla Calabria c’è un lavoro di anni. Un lavoro giornalistico e di comunicazione consolidato. E poi alla luce del fatto che da anni non venga presentata una lista per il ruolo di sindaco, ho detto “mi candido”, ma non è una candidatura politica la mia. E’ una candidatura per smuovere le acque, e nasce da un amore per una terra di cui a livello nazionale non frega niente a nessuno e questo è scandaloso».

Questo e altro nell’intervista di presentazione che Klaus Davi, giornalista e massmediologo, ha rilasciato questa mattina poco prima dell’iniziativa ai microfoni di RLB

ASCOLTA L’INTERVISTA



Klaus Davi intende migliorare il ‘percepito’ di San Luca, e l’intenzione è di partire dal lavoro per arrivare alla valorizzazione del turismo, anche quello religioso con il santuario di Polsi al centro di questo suo percorso.

Tornando a questa mattina, a San Luca, il progetto è di aprire uno sportello di Openjobmetis S.p.A., l’Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa e presente sul mercato Italiano da oltre 17 anni, attiva nella somministrazione, ricerca, ricollocazione e formazione del personale.

L’annuncio è stato dato da Domenico Totino, Team Leader Openjobmetis S.p.A. per la Calabria, in occasione di una conferenza stampa tenutasi questa mattina nel comune della Locride, alla presenza di Salvatore Gullì (Commissario Prefettizio di San Luca), Giuseppe Nucera (Presidente di Confindustria Reggio Calabria) e lo stesso Klaus Davi, che ha moderato l’incontro.

L’ufficio aiuterà i giovani sanluchesi a trovare un’occupazione o un’opportunità di formazione all’interno della loro regione ma anche in tutta Italia. Openjobmetis è presente su tutto il territorio italiano con una rete capillare di oltre 130 filiali. «Una scelta importante e di responsabilità che abbiamo deciso di intraprendere per cercare di sostenere concretamente il territorio calabrese ed i suoi abitanti», ha commentato Rosario Rasizza (AD Openjobmetis S.p.A.).

Durante la conferenza stampa è intervenuto anche l’on. Claudio Durigon, Sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha inviato questo saluto: «Carissimi tutti, tengo innanzitutto a ringraziarvi per l’invito a questa importante iniziativa, a cui mi rammarico di non poter partecipare per gli impegni di Governo, che in questo periodo dell’anno, si fanno sempre piĂą urgenti e improcrastinabili. Ritengo fondamentale la costante presenza dello Stato in un territorio come quello di San Luca, dove da troppo tempo, i cittadini non si esprimono attraverso il voto per l’elezione del proprio Sindaco. Un diritto-dovere calpestato, dove le Istituzioni avrebbero dovuto fare di piĂą nel corso degli anni. Occorre dunque ripartire. E ripartire da territori e comunitĂ come quella di San Luca, consapevoli che una delle risposte piĂą importanti per una sana rinascita dovrĂ arrivare dal lavoro. Quel lavoro che porta fiducia, sviluppo e prospettive. Che ha la capacitĂ di rilanciare un’economia e far sì che si venga a ricreare un tessuto sociale sano e con lo sguardo rivolto ad un futuro prospero. Spero davvero di avere occasioni d’incontro in questo territorio nei mesi a venire e che finalmente si inizi un percorso di sviluppo e crescita nella piena legalitĂ . Concludo augurando un proficuo lavoro ed invio il mio piĂą cordiale saluto ed in bocca al lupo a tutti i presenti».