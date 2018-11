Passa il ricorso di Fulvia Caligiuri, traballa il seggio di Salvini in Calabria

Il seggio calabrese di Salvini traballa e il ricorso della candidata al senato per Forza Italia Fulvia Michela Caligiuri è stato ritenuto fondato dalla Giunta parlamentare per elezioni

COSENZA – I tempi sono certamente lunghi, ma il primo passo è a favore di Fulvia Michela Caligiuri che potrebbe far saltare il seggio calabrese di Matteo Salvini. La candidata al Senato per Forza Italia era rimasta fuori dal Parlamento, ma a seguito di alcune verifiche aveva fatto notare il particolare, di non poco conto, degli errori nella trascrizione dei voti. La giunta parlamentare per le elezioni ha ritenuto fondato il suo ricorso e ha riscontrato in prima battuta la mancata attribuzione di 2.611 voti necessari all’assegnazione di un ulteriore seggio nel collegio plurinominale Calabria 1. A sollevare la questione era stata proprio la Caligiuri (LEGGI QUI).

Ma se Salvini perdesse il suo seggio in Calabria, lo acquisirebbe nel Lazio e prenderebbe il posto di Cinzia Bonfrisco, eletta nella Lega. La decisione della giunta per elezioni non sarebbe però definitiva, ed i lavori sono stati aggiornati alla prossima seduta per ulteriori approfondimenti, in quanto l’ultima parola spetta all’aula e si sa, i tempi potrebbero allungarsi.

Il verbale della Giunta per le elezioni del Senato però parla chiaro: “I due seggi assegnati in sede di proclamazione dall’Ufficio elettorale regionale alla Lega e al Movimento politico Forza Italia, a seguito dell’attribuzione al Movimento politico Forza Italia di 2.916 voti in piĂą rispetto ai dati di proclamazione, risultano assegnati entrambi a quest’ultimo”. Il ricorso di Fulvia Caligiuri è fondato e quel posto in Senato per la Calabria dovrebbe occuparlo lei. Nella formula conclusiva si sottolinea: “si riserva di sottoporre alla Giunta una proposta conclusiva al termine della discussione generale”.