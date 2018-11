“Vaso di Pandora”: frodi all’Inps e all’Arcea, arrestati professionisti e imprenditori

E’ in corso dalle prime ore di oggi una vasta operazione di polizia giudiziaria nell’ambito della tutela della spesa pubblica e del contrasto alle frodi in materia previdenziale.

CROTONE – I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Crotone, coordinati dalla Procura della Repubblica, stanno eseguendo un blitz nell’ambito tutela della spesa pubblica e del contrasto alle frodi in materia previdenziale. Sono in corso d’esecuzione, secondo quanto è detto in una nota stampa della Guardia di finanza, “numerosi arresti nei confronti di imprenditori e professionisti“. Sono undici le persone destinatarie di una misura cautelare ma l’operazione vede coinvolti 42 indagati. Nove le persone arrestate e due gli obblighi di dimora disposti dal gip di Crotone nei confronti di imprenditori e professionisti accusati di frodi previdenziali.

Gli investigatori ritengono di aver scoperto una presunta associazione a delinquere che avrebbe eseguito delle truffe – si stima per un totale intorno ai 4 milioni di euro – nei confronti sia dell’Inps che dell’Arcea, l’agenzia regionale che si occupa delle erogazioni in agricoltura.

In dettaglio, sono state notificate cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere, quattro di arresti domiciliari e due di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Destinatari dei provvedimenti gli appartenenti e i principali fiancheggiatori di una “insidiosa” organizzazione criminale, responsabile di decine di frodi in danno dell’INPS E dell’ARCEA, tutte completamente disvelate e ricostruite dalle fiamme gialle di crotone.

Centinaia di rapporti di lavoro fittizi

Piu’ in particolare, il nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza ha svolto complesse indagini finalizzate ad individuare irregolarità inerenti la percezione indebita di prestazioni previdenziali ed assistenziali attraverso, tra l’altro, la simulazione di centinaia di fittizi rapporti di lavoro prevalentemente nel comparto dell’edilizia, oltre che nel settore dell’agricoltura. I soggetti raggiunti dalle misure cautelari, a vario titolo, avrebbero dato luogo ad uno stabile e consolidato sodalizio criminale, finalizzato alla commissione di una vastissima serie di truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il tutto, mediante la presentazione di false dichiarazioni di assunzione di manodopera, che hanno consentito a centinaia di “lavoratori” di percepire indebitamente le indennità di disoccupazione e maternità , nonché, mediante la presentazione all’Arcea di “domande uniche di pagamento” basate su documentazione falsificata.

L’organizzazione criminosa – completamente disarticolata – ha percepito indebitamente, dal 2012 ad oggi, oltre 4 milioni di euro derivanti dalle truffe perpetrate in danno dell’Inps e oltre 850mila euro a seguito delle truffe compiute ai danni dell’Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura.