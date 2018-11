Colletta alimentare, in Calabria donati 153mila chili di alimenti

Sono positivi i risultati della 22^ Giornata Nazionale della Colletta Alimentare in Calabria. Superato l’obiettivo dei 16 milioni di pasti in un giorno in Italia

COSENZA – La 22^ Giornata Nazionale della Colletta Alimentare ha proposto nuovamente un gesto corale di responsabilitĂ . Organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus in circa 13.000 supermercati in Italia, sabato scorso si è vista la risposta festosa di oltre 5 milioni di persone, accolte da 150.000 volontari, con un’etĂ media di 36 anni. I dati per la Calabria sono confortanti. Sono stati donati, infatti, ben 153.000 kg di alimenti con un incremento del 6 % rispetto all’anno scorso.

La Colletta 2018 in Calabria, ha visto il coinvolgimento di 600 punti vendita, 4700 volontari, nonché di 40 scuole. Il dato della partecipazione degli istituti scolastici, il cui numero è più che raddoppiato rispetto all’anno scorso, merita attenzione: è segno, infatti, di un gesto che riesce a coinvolgere in modo semplice allievi e docenti, in una sinergia educativa proficua per l’intera comunità .

La Colletta, a livello nazionale, ha prodotto un risultato di cibo donato equivalente a 16,7 milioni di pasti, con una crescita dell’1,8% rispetto al 2017, includendo il contributo di donazioni on-line, modalità introdotta per la prima volta. Quanto raccolto in Calabria verrà distribuito nei prossimi mesi alle 600 strutture caritative e alle 116.000 persone che versano in situazioni di povertà .