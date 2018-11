Sorpreso a tagliare legna nel Parco della Sila, denunciato

L’uomo è stato sorpreso con la legna, e con gli attrezzi su un fuoristrada senza assicurazione e con la revisione scaduta. Inoltre sono stati sequestrati qualche giorno fa, 9 motocicli privi di assicurazione a Longobucco.

COTRONEI (KR) – Un uomo di Petilia Policastro è stato denunciato dai militari della stazione Carabinieri Forestale di Cotronei nell’ambito di un’attivitĂ di controllo del territorio finalizzato alla repressione di tagli boschivi furtivi. In particolare in località “Cicerata” all’interno della zona “1” di massima tutela paesaggistico-ambientale del Parco Nazionale della Sila, i militari dopo aver sentito il rumore di una motosega hanno accertato il taglio abusivo di 20 piante di quercia.

Poco distante dalla zona interessata al taglio furtivo è stato individuato l’uomo a bordo di un fuoristrada, al cui interno vi era una motosega ed un bidone di plastica, contenente carburante. Da una ispezione del veicolo è emersa la presenza della legna che ha confermato il precedente taglio riconducibile al materiale legnoso trafugato nell’area vicina. L’uomo è stato denunciato per furto di legna e violazione della normativa sulle aree protette per il prelievo illegale di materiale legnoso ed introduzione non autorizzata della motosega quale mezzo di distruzione nei cicli biogeochimici all’interno dell’area protetta. Si è inoltre elevata sanzione amministrativa e posto sotto sequestro il fuoristrada perchĂ© privo di copertura assicurativa e con revisione scaduta.

Sempre i militari di Cotronei, unitamente ai colleghi di Savelli hanno nelle scorse settimane posto sotto sequestro amministrativo nove motocicli. Il controllo è avvenuto in località “Monte Paleparto” del Comune di Longobucco all’interno del Parco della Sila. I proprietari, tutti di Rossano, circolavano sui loro motocicli privi di immatricolazione e di copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi. Si è pertanto provveduto al sequestro dei motocicli e ad elevare sanzione amministrativa per violazione al codice della strada.