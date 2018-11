FOTONOTIZIA – Fiat Doblò si scontra con una Lancia Thesis

L’incidente ha provocato il ferimento di due persone

CATANZARO – Una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Catanzaro è intervenuta oggi in un incidente stradale in contrada Acquasanta tra Amato e Miglierina nel catanzarese. Lo scontro ha interessato due autovetture una Fiat Doblò ed una Lancia Thesis. Nell’impatto sono rimasti feriti i due conducenti trasportati d’urgenza dai sanitari del 118 presso uno degli ospedali di Catanzaro per le cure del caso. Le autoritĂ preposte hanno effettuati i riliavi per accertare l’esatta dinamica del sinistro.