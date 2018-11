Maltempo, allagamenti e trombe d’aria: soccorse persone bloccate in auto

Fiume di fango sulla statale 106, mentre una tubazione del gpl è stata tranciata provocando la fuoriuscita di gas

CATANZARO – Diverse le criticitĂ dovute al maltempo registrate oggi in Calabria. In alcuni comuni della provincia di Catanzaro le squadre dei vigili del fuoco sono impegnati per allagamenti e verifiche a tutela dell’incolumitĂ dei residenti. Le zone maggiormente interessate sono Davoli Marina, Botricello e San Sostene. Gli uomini dei distaccamenti di Sellia Marina, Soverato, Chiaravalle Centrale e di Taverna ad ora hanno soccorso alcune persone rimaste bloccate nelle autovetture. A San Sostene, il cedimento di un muro di recinzione ha tranciato la tubazione di un serbatoio di Gpl provocando la fuoriuscita del gas. I Vigili del Fuoco hanno quindi tempestivamente provveduto alla chiusura della mandata principale ed alla messa in sicurezza della cisterna.

Una tromba d’aria ha divelto alcuni alberi sulla strada statale 106 jonica tra i Comuni di Botricello e Cropani Marina mentre per fortuna non transitavano vetture nella zona. In localitĂ Â Difesa, a Cropani, la forza del vento ha anche scoperchiato i tetti di alcuni edifici, danneggiato alcune serre e tranciato dei cavi della rete Enel. La zona al momento è senza energia elettrica ed è stato quindi richiesto l’intervento dei tecnici dell’azienda. Intanto migliora la situazione maltempo sulla zona ionica tra i comuni di Davoli e San Sostene. Al momento sull’intero territorio non si registrano danni a persone. Nel Comune di Botricello invece un fiume di acqua e fango si è riversato sulla statale 106 in prossimitĂ dell’ingresso al centro abitato creando disagi alla circolazione nella zona interessata dove il traffico è momentaneamente bloccato. Numerose le chiamate di soccorso che giungono presso la Sala Operativa 115 del comando di Catanzaro.