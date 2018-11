Scontro frontate sulla statale Jonio – Tirreno (FOTO)

Feriti i conducenti delle due vetture uno dei quali è stato trasportato in ospedale d’urgenza in elisoccorso

GIOIOSA JONICA (RC) – Scontro frontale sulla strada di grande comunicazione Jonio – Tirreno. L’incidente si è verificato questa mattina poco prima delle 10:00 all’altezza dello svincolo di Gioiosa Jonica durante un violento temporale. Due le vetture che per cause ancora in corso d’accertamento hanno colliso provocando il ferimento dei due conducenti. Si tratta di un uomo e una donna che sono stati trasportati in gravi condizioni presso l’ospedale Riunti di Reggio Calabria. In particolare le ferite riportate dall’uomo hanno indotto i sanitari a sollecitare l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto al Pronto Soccorso del nosocomio reggino. La pioggia battente ha reso complicato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Siderno che hanno estratto i corpi dalle lamiere delle due utilitarie, mentre il caposquadra nel coordinare il lavoro dei suoi uomini si è ritrovato, in attesa dell’arrivo della Polizia Stradale, a disciplinare il traffico per evitare altri sinistri e contemporaneamente consentire al pilota del velivolo del 118 di atterrare in sicurezza.