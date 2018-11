Bluferries tra Sicilia e Calabria, corse aggiuntive dal 9 dicembre

Potenziato servizio traghettamenti di Rete ferroviaria italiana con corse aggiuntive Bluferries tra Sicilia e Calabria dal prossimo 9 dicembre



MESSINAÂ – Nuovi orari e due corse aggiuntive per collegare, navigando sullo Stretto di Messina, la Sicilia e la Calabria. Dal prossimo 9 dicembre, in concomitanza con l’entrata in vigore dell’orario invernale di Trenitalia, tutte le Frecce Reggio Calabria-Roma saranno in connessione anche con la Sicilia grazie ai nuovi collegamenti Bluferries, la societĂ di Rete ferroviaria italiana, del gruppo Fs italiane, che svolge il servizio di traghettamento con navi veloci tra Villa San Giovanni e Messina.

In particolare, alle 21 ci sarĂ un nuovo collegamento Messina-Villa San Giovanni; in direzione opposta, alle 22.20, sarĂ istituita la nuova corsa per i passeggeri del Frecciargento 8353, in arrivo a Villa San Giovanni alle 22. Inoltre, dal prossimo gennaio la partnership con Trenitalia vedrĂ la nascita di un biglietto unico treno+nave, acquistabile con un clic.

Dopo l’arrivo della nuova nave ammiraglia di Bluferries, la Trinacria, i nuovi collegamenti dei mezzi veloci fra Messina e Villa San Giovanni confermano, si legge in una nota, “l’impegno e la grande attenzione del gruppo Fs italiane e di Rfi per la navigazione nello Stretto di Messina e, piĂą in generale, per il Sud”.