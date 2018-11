Auto gpl distrutta da un incendio, danneggiata anche un’altra vettura

Erano circa le 5.00 stamattina quando sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco

CATANZARO – Un’autovettura è andata a fuoco all’alba in via Tommaso Campanella, dove immediatamente sono arrivati gli uomini dei vigili del fuoco della sede Centrale di Catanzaro. L’incendio ha interessato un Suzuki Vitara con impianto Gpl andato letteralmente distrutto. Danni anche alla vettura parcheggiata nelle immediate vicinanze. Ad allertare i vigili del fuoco alcuni abitanti della zona dove si sono registrati disagi causati dal fumo denso e acre, ma non si registrano danni a persone o intossicati. Nessun elemento utile è stato rinvenuto circa l’origine dell’incendio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa dai carabinieri intervenuti sul posto.